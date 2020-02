Stelle marine per premiare il merito dei lidi balneari, Sib: “Facciamo come la Puglia”

Il sindacato balneatori del Molise chiede alla Regione di prendere esempio dalla Puglia per riconoscere il buon lavoro degli stabilimenti balneari.

“Dopo la recente approvazione da parte della commissione regionale pugliese di istituire una stella di merito ai lidi balneari, come presidente del Sib regionale mi sento di lanciare un messaggio alla politica regionale per una proposta di legge anche per la nostra regione” scrive Domenico Venditti.

“Le ‘stelle marine’ possono essere per la nostra categoria un incentivo a fare meglio, ed a innovarci per metterci alla pari di località blasonate, in un momento di stallo per la nostra categoria e a facilitare la scelta del cliente in base al budget di spesa che ha ognuno di loro”.