Sono attesi per oggi, 6 febbraio, i risultati del test sul nuovo corona virus per una ragazza di 27 anni termolese che ieri di è rivolta ai medici del pronto soccorso per sintomi apparentemente analoghi a quelli del virus che sta tenendo in apprensione il mondo.

Ieri pomeriggio nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli, dove la studentessa rientrata lunedì scorso da Pechino è stata trasferita e messa in isolamento, come prevede il protocollo medico a scopo cautelativo, le è stato prelevato un campione di secrezioni inviato allo Spallanzani, ospedale di riferimento del Centro Sud, Molise compreso, per quanto riguarda l’ipotetico rischio.

Qui i dottori entro le prossime ore chiariranno, sulla base del test in laboratorio, se la giovane ha contratto il virus oppure se il suo malessere, che presenta una sintomatologia con febbre e tosse, sia una normale stato influenzale.

Grande apprensione anche nel mondo medico del Molise. Per questo caso, che ha fatto scattare immediatamente il protocollo indicato dal ministero della Salute sulla base delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nel primo pomeriggio di ieri la ragazza si è rivolta al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli, dove è stata immediatamente isolata trasferita quindi in ambulanza al Cardarelli, l’unico presidio sanitario che dispone di un reparto di malattie infettive.

Tenuta sotto stretta osservazione, le sue condizioni sono stazionarie e non è peggiorata. Era rientrata in Italia da Pechino, dove ha trascorso un periodo di tempo per ragioni di studio, senza alcun sintomo e senza essere fermata in aeroporto proprio perché stava bene e la temperatura corporea era assolutamente regolare. Tornata a casa, però, ha cominciato ad accusare un malessere che l’ha saggiamente spinta a recarsi in ospedale, se non altro per escludere la possibilità di un contagio.