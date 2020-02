Sole e cielo sereno, lungomare animato: altra giornata che sembra primavera

Altra giornata di simil primavera sulla costa molisana, con un bel sole e un cielo sereno che invitano a stare all’aria aperta. Sono tanti quindi i cittadini che percorrono il lungomare in queste ore mattutine.

Alcuni scelgono la corsa e gli esercizi fisici sugli attrezzi all’estremo nord del lungomare, altri semplicemente si godono il sole, qualcuno si avventura anche in riva al mare.

La zona di via Cristoforo Colombo e via Amerigo Vespucci sembra quindi insolitamente viva, come succede per l’appunto in primavera o d’estate e spesso nei fine settimana. Invece è il 17 febbraio, un tranquillo lunedì mattina che dà un’immagine placida e godibile del mare di Termoli, per merito anche dell’assenza di vento e di temperature che superano i 15 gradi. Un inverno così mite va sfruttato almeno per le cose positive che comporta.