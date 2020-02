Skerna e Aperkat, finalmente online il nuovo videoclip “Alessandro”

Ancora una produzione di rilevo per il duo molisano “Skerna e Aperkat”, che presenta al pubblico il nuovo videoclip “Alessandro”.

Il brano – disponibile su YouTube da ieri 25 febbraio e realizzato con la regia di Fausto Franchi – rappresenta il primo elemento di un cortometraggio in tre episodi, una tappa di avvicinamento alla release del nuovo disco.

Il singolo conserva un carattere profondamente personale, nelle cui atmosfere si ripercuotono momenti ed eventi, stralci di vita dell’autore.

Un pezzo che inquadra in qualche modo il concetto di “outsider dell’esistenza”, ben specificato dagli stessi musicisti: “Vengono messe in mostra le debolezze dell’animo umano, che in situazioni di evidente difficoltà è costretto a reagire. Ma questa reazione – si legge nella presentazione- porta con sè inevitabili scorie che formano l’animo stesso. Proprio dalla consapevolezza e dall’accettazione di queste ‘scorie’ passa il concetto di “outsider dell’esistenza”: l’individuo che è in grado di accogliere le sue debolezze è in grado di perseguire un nuovo stato di benessere emotivo”.