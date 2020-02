Sicurezza in agricoltura, al via seminari di Arsarp e Inail

Si terrà mercoledì 5 febbraio alle 15 all’Istituto ‘Boccardi-Tiberio’ di Termoli il primo incontro sul tema della sicurezza negli ambienti di lavoro proposto dall’Arsarp e l’Inail.

“Anche il mondo rurale – scrivono gli organizzatori – non è esente da rischi di infortuni e patologie professionali, per l’uso di mezzi ed attrezzature agricole o per il contatto con prodotti chimici di sintesi, utilizzati per la protezione delle colture dai parassiti”.

L’Arsarp e l’Inail propongono un ciclo di seminari informativi itineranti in Molise che tratteranno appunto il tema della sicurezza in agricoltura affrontando il problema sotto diversi punti di vista, grazie all’intervento di numerosi qualificati relatori del comparto. I seminari rientrano tra le azioni previste dal Protocollo d’Intesa siglato il 23 ottobre scorso tra i due enti per divulgare la cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso azioni che comprendono la formazione, l’informazione, la sensibilizzazione e la promozione volte a ridurre i tanti infortuni, anche mortali, che si verificano, purtroppo, sul territorio. Si tratta di un traguardo molto importante ed ambizioso, per andare incontro alle esigenze di settori ad alto rischio, quali l’agricoltura e la pesca, come emerge dall’analisi dei dati statistici relativi anche alla nostra Regione.

L’incontro è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. L’Arsarp e l’Inail comunicheranno le prossime date e le altre sedi dei seminari sul tema “Sicurezza nel mondo agricolo” appena verrà definito il calendario degli incontri.