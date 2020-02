Il pronto intervento del personale medico del 118 probabilmente ha evitato il peggio. E’ stato trasportato con urgenza all’ospedale Cardarelli di Campobasso il 40enne che questo pomeriggio – 15 febbraio – si è sentito male mentre si dedicava al jogging in via Scardocchia, nella zona dei licei.

Stando alle prime informazioni, l’uomo si è accasciato al suolo, colto forse da un infarto. Chi in quel momento passava in via Scardocchia a piedi o in auto si è accorto di quello che stava succedendo e spaventato ha telefonato al 118 per chiedere l’intervento dell’ambulanza. Il personale sanitario, secondo il racconto di alcuni testimoni, avrebbe praticato all’uomo il massaggio cardiaco per rianimarlo. Infine la corsa nel nosocomio di contrada Tappino e il ricovero.