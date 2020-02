Non si direbbe proprio che siamo al 12 febbraio. Fa un caldo indicibile, il sole splende in cielo senza nuvole e soprattutto il mare è placido e limpido, come solo a giugno. Una giornata così, o forse un periodo così, non può andare sprecato.

Così sono in tanti che stamane hanno approfittato del bel tempo per fare una passeggiata sulla spiaggia di Sant’Antonio o sul lungomare Cristoforo Colombo.

Ci sono le mamme e i papà che spingono il passeggino, gli anziani che per abitudine sono vestiti in maniera fin troppo pesante, i giovani che non mollano un attimo lo smartphone perché cercano il momento giusto, l’angolazione perfetta per un selfie da postare su Whatsapp o per far schiattare d’invidia i followers che vedranno quella storia su Instagram.

L’acqua è limpida, il mare è piatto. L’ideale per girare video da vedere e rivedere, quasi a bocca aperta. Passeggiando si scoprono anche strani pezzi di legno, probabilmente alberi distrutti da qualche piena di fiume e trascinati a riva dalla forza del mare. Uno spettacolo nello spettacolo.

Ma vuoi mettere che goduria scendere in spiaggia a metà febbraio, quando di solito ci si ripara dal freddo con sciarpa e cappello? Vuoi mettere che bello prendere in giro gli amici che vivono al Nord e che non possono godersi questo spettacolo?

Piccole grandi soddisfazioni di vivere in Molise, dove il mare è bello anche d’inverno e peccato che sul lungomare siano chiuse quasi tutte le attività, perché sorseggiare un caffè o gustare un aperitivo con questo sole è un piacere cui è difficile rinunciare.

La spiaggia si anima di gente, quasi tutti con la giacca in mano, presi alla sprovvista da una temperatura che non sembrava così alta (15° circa). Invece grazie al sole e all’assenza di vento fa un caldo che se da un lato fa piacere, dall’altro fa paura perché il bel clima d’inverno ha due facce e quella degli stravolgimenti climatici può portare conseguenze impensabili.

Senza contare che una settimana fa in mezzo Molise nevicava e nel resto della regione si battevano i denti per il cento gelido.

Chi ha scelto il mare questa mattina probabilmente ha deciso di non pensarci e di prendersi ciò che di bello può regalare questa terra, anche quando meno te l’aspetti.