Si lancia dal ponte del Liscione, muore un 59enne

Ha deciso di togliersi la vita gettandosi dal viadotto di Ponte Liscione, nella bretella che collega Guardialfiera con Casacalenda.

Ha lasciato l’auto sulla strada, ha percorso a piedi un tratto di strada e si è buttato nel vuoto dalla parte più alta della bretella Gravellina, precipitando di sotto in una zona priva di acqua. Il suo corpo è stato ritrovato dai carabinieri della Compagnia di Larino, che avevano già notato con sospetto la vettura ferma e con le luci accesa parcheggiata sulla strada e si erano mossi nelle prime ricerche.

Ora sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per il recupero.

La vittima di questo gesto, riconducibile al suicidio senza dubbi secondo le risultanze degli investigatori, è un uomo di 59 anni residente in un piccolo centro dell’area frentana. Era uscito di casa come ogni lunedì mattina per recarsi al lavoro quando, probabilmente in seguito a una scelta maturata da tempo, ha interrotto il viaggio e ha messo in atto il tragico proposito.