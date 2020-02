Scuola, al via le assemblee del sindacato Anief

Dopo aver atteso più di un anno e mezzo la ratifica del dato elettorale delle elezioni Rsu del 2018, a seguito delle quali Anief è diventata la sesta sigla sindacale dei lavoratori del nuovo comparto Scuola Università e Ricerca e la terza in Molise per numero di voti, il giovane sindacato ha finalmente potuto programmare un fitto calendario di assemblee sindacali che copriranno tutte le scuole della Regione.

Le assemblee iniziano oggi 4 febbraio all’IIS di Bojano per concludersi il 20 marzo all’Istituto Comprensivo Bernacchia di Termoli.

“Parleremo del rinnovo del CCNL scuola per il triennio 2019-2021; del decreto scuola pubblicato a fine dicembre e di quanto prevede la legge di Bilancio per il settore.

Chiariremo le proposte del sindacato fatte in occasione degli incontri al Miur in merito agli imminenti concorsi e al reclutamento in genere; la piattaforma ATA presentata in Aran e i tanti emendamenti proposti in questi anni.

Informeremo i lavoratori sulle due sentenze della Corte di cassazione che accolgono la tesi Anief in merito alla ricostruzione di carriera e al salario accessorio dei precari. Sentenze che chiudono positivamente una lunga e complessa azione legale avviata da Anief otto anni fa in Corte Europea.

Invitiamo tutti i lavoratori della scuola a partecipare, consultando il calendario delle assemblee su www.anief.org”.