Con l’auto, e che auto, sulle dune di Petacciato. E’ una scena da non credere quella che si è presentata davanti agli occhi di alcuni cittadini che stamattina hanno scelto Petacciato marina per una passeggiata sotto al sole.

Alcuni di loro, mentre passeggiavano in direzione nord, si sono accorti che c’era un’auto in spiaggia, a pochi passi dal mare.

Una coppia è arrivata su un’area protetta come le Dune di Petacciato con la propria Jeep. Difficile concepire un atto più arrogante e irrispettoso della natura e delle leggi. L’area della pineta e delle dune è da tempo considerata sito di interesse comunitario e gli insediamenti dell’uomo sono strettamente limitati.

Qualche passerella in legno, nessuna costruzione, tantomeno lo spazio per arrivare in auto. Ma tutto questo evidentemente non interessa a chi stamattina ha deciso di mettere a rischio una parte della biodiversità del territorio arrivando a marciare con una pesante Jeep su quella splendida spiaggia.