L’atteso omaggio del Festival di Sanremo a Fred Bongusto, il ‘crooner’ campobassano morto lo scorso 8 novembre dopo una carriera internazionale, arriva solo a tarda notte: intorno alle 2, poco prima dell’annuncio del vincitore della 70esima edizione della manifestazione sanremese, viene dedicato un ricordo allo chansonnier. Sono passati esattamente tre mesi dalla sua morte.

Uno spazio di pochi minuti, tra sbadigli e occhi stropicciati dal sonno e dalla stanchezza per la ‘maratona’ sanremese. Insomma il tempo per eseguire il brano ‘Amore fermati’, canzone del 1963. “Adesso facciamo una cosa bella – le parole del conduttore – in Italia c’era un cantante pazzesco. Oggi sono tre mesi che non è più con noi Fred Bongusto“. Applausi dal teatro Ariston. “Ho scelto Amore fermati, anche se so che non è il suo brano più famoso”.

Un’esibizione emozionante per i fan che hanno atteso cinque puntate per vedere l’omaggio (da qualcuno considerato pure un po’ striminzito) ad un artista che ha venduto milioni di dischi nel mondo e che con le sue canzoni ha fatto sognare l’Italia.

Ovviamente anche Fred Bongusto, come tutti i principali cantanti italiani, ha partecipato al Festival di Sanremo, la più importante vetrina artistica del nostro Paese. Anche lui, nato in via Marconi il 6 aprile del 1935, sul celebre palco del teatro Ariston era salito tre volte. La prima volta nel 1965 con ‘Aspetta domani’, poi nel 1986 presenta “Cantare”, brano che è poi risultato essere il più suonato dell’estate successiva. Infine nel 1989 porta a Sanremo ‘Scusa’ contraddistinguendosi per il suo stile elegante e raffinato, oltre che per la sua voce calda che lo ha reso famoso nel mondo.