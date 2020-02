San Valentino, tour culturale alla scoperta del borgo. Prosegue la gara ‘al bacio’

Nel pomeriggio del 14 febbraio a partire dalle ore 18.30 (punto d’incontro entrata Castello Svevo), la Turismol in collaborazione con Termoli Medievale organizzerà un tour culturale che porterà gli innamorati a scoprire la storia del piccolo borgo federiciano ed i suoi monumenti storici principali: la Cattedrale, il Castello Svevo ed alcune delle residenze storiche che verranno aperte per la Turismol e per gli ospiti in questa data così speciale.

Sarà un tour gratuito e aperto non solo per le coppie di innamorati ma anche per tutti coloro che desiderano scoprire la storia del borgo, bimbi compresi. Le prenotazione andranno fatte entro le ore 12 del 14 febbraio.

Anche l’Amministrazione comunale di Termoli ha deciso di omaggiare gli innamorati illuminando fino al 14 febbraio il Castello Svevo con luci rosse, come quelle dell’amore.

Si ricorda inoltre che tutti i selfie love che arrivano ogni giorno sempre più numerosi sui profili social TurismolTermoli di Instagram e Facebook per il relativo contest #unbacionelborgotermoli potranno essere inviati entro e non oltre il 29 febbraio per aggiudicarsi l’ingrandimento del selfie ricordo che andrà al vincitore. Per maggiori info sul contest www.turismol.it