Roma Travel Show, Termoli presente alla fiera sul turismo con la GsTravel

C’era anche Termoli alla Roma Travel Show, importante fiera sul turismo. Grande affluenza ieri, 9 febbraio, per l’occasione.

Dopo l’appuntamento con la fiera di Rimini, la Bit di Milano e quella di Napoli (in cui la Regione Molise peraltro quest’anno non c’è, ndr), anche Roma si concentra sul turismo ed il mondo dei viaggi. “Abbiamo deciso di partecipare come GsTravel perché crediamo fermamente nella formazione per garantire itinerari e viaggi sempre più interessanti”. Queste le parole di Domenico Guidotti che ieri ha rappresentato Termoli alla fiera ‘Roma Travel Show’.

“Sempre più realtà si stanno concentrando nel settore del turismo cercando di studiare i fattori, le necessità, le innovazioni che questo grande mondo ha da dare. Per questo abbiamo deciso di venire qui oggi e parlare di Termoli e del Molise e apprendere, dai grandi del turismo, le ultime novità in fattore di viaggi”.

La Gstravel, che si occuperà delle tratte Termoli-Isole Tremiti e Termoli-Croazia si prepara alla prossima stagione estiva siglando nuove opportunità: “Abbiamo avuto il grande piacere di incontrare il direttore del turismo del Montenegro ed abbiamo parlato di possibili nuovi viaggi. Quest’anno, per esempio, arriveremo a Ploce che dista solo 4 ore da località come Kotor, e di Budva di indubbia bellezza. Roma per noi resta un punto di riferimento, come Napoli, la Puglia e l’Abruzzo per portare quanto più turismo nella nostra amata terra”.