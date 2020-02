Rispunta la pantera nel Foggiano, sindaco annuncia avvistamento più vicino al Molise

Un altro avvistamento sospetto, un altro avviso a fare massima attenzione. Il caso pantera nelle campagne di San Severo e dintorni torna a far parlare di sé, dopo quasi tre settimane di presunti avvistamenti e ricerche anche con tecnologie avanzate che però non hanno dato risultati.

Nelle ultime ore però un altro avvistamento è stato segnalato nella zona di Poggio Imperiale, quindi molto più vicino al Molise rispetto ai primi episodi che erano nell’area fra San Severo e Apricena.

“In questi minuti la pantera è stata avvistata oltre la circonvallazione di Poggio Imperiale” ha comunicato Alfonso D’Aloiso, il sindaco della cittadina nota per l’uscita autostradale.

L’avvistamento sarebbe stato fatto “nella campagna tra il distributore e i capannoni della zona artigianale. I carabinieri sono stati allertati. Invito i cittadini alla massima prudenza”.

Resta però il mistero di come faccia un felino di così grandi dimensioni, evidentemente in cerca di cibo per sopravvivere, a rimanere in vita per settimane sfuggendo alle ricerche e senza mai cadere nelle trappole delle forze dell’ordine.