Le previsioni in Molise

MARTEDÌ 4 Nuvole, pioggia e qualche fiocco di neve oggi in Molise dove le temperature primaverili degli ultimi giorni saranno gradualmente sostituite da un clima più rigido e in linea con la stagione invernale. In poche ore ci sarà un repentino cambiamento del tempo con l’arrivo di quella che è stata già ribattezzata la sciabolata artica. La mattina inizia all’insegna dei cieli coperti o molto nuvolosi alternati ad ampie schiarite di sole determinate ancora dall’anticiclone sub tropicale. In serata i primi assaggi della giravolta meteorologica con una debole pioggia che sarà più moderata sulla costa e qualche fiocco di neve lungo i rilievi collinari (Cercemaggiore). Durante la notte la colonnina di mercurio scenderà di parecchi gradi rispetto al giorno andando anche bel al di sotto dello zero termico in montagna. Il freddo arriverà un po’ ovunque nelle due province a causa di un vortice di aria gelida di matrice artica che spazzerà via l’alta pressione con venti che si rinforzeranno ulteriormente durante la notte passando dal Garbino al Maestrale e poi al vento di Tramontana.

MERCOLEDÌ 5 Sarà quella di oggi la giornata più dinamica e interessante dal punto di vista meteorologico con temporali e bufere di neve. Al mattino pioverà in abbondanza a Termoli, Montenero di Bisaccia, Larino mentre nevicherà a Colletorto, nel Fortore e nei paesi altomolisani di Isernia. A Campobasso non è prevista neve ma una pioggia moderata che interesserà tutto il Molise centrale fino al litorale. Non è da escludere che qualche fiocco cadrà anche nel capoluogo e nel suo hinterland: rovesci nevosi si prevedono anche a quote medio basse. Solo durante la notte, dopo una giornata segnata dal maltempo e dal gelo, la luna tornerà a brillare nascondendosi ancora dietro le nuvolo solamente in basso Molise. Ulteriormente in calo le temperature sia nei valori minimi che in quelli massimi.

GIOVEDÌ 6 L’alta pressione torna ad avvicinarsi all’Italia riportando su la colonnina di mercurio e regalando tempo più stabile. La giornata sarà per lo più soleggiata e le nuvole che copriranno i cieli non saranno accompagnate da fenomeni di rilievo. Ci sarà dunque un meteo più asciutto.