Non ha contratto alcun virus e ha normalissima influenza stagionale, come peraltro si sospettava atteso che la febbre non era particolarmente alta e anzi, nelle ultime ore si era anche abbassata. La studentessa termolese ricoverata ieri pomeriggio nell’unità operativa di malattie Infettive di Campobasso, secondo il protocollo sanitario avviato a Termoli, è risultata negativa al coronavirus.

Intorno alle 14 di oggi, 6 febbraio, la comunicazione da parte del laboratorio dell’ospedale Spallanzani di Roma che ha eseguito il test sulla base dei campioni inviati dai medici del reparto molisano con il tampone. Non ci sarebbero dubbi circa l’esito del test, che tranquillizza notevolmente il mondo scientifico e soprattutto la popolazione.

Subito dopo è arrivato il referto cartaceo, con un bollettino medico inviato dalla Asrem su richiesta del Commissario straordinario, a conferma delle anticipazioni. La ragazza, rientrata lunedì scorso da Pechino, non ha il virus bensì una sindrome influenzale e sarà dimessa nelle prossime ore visto che le sue condizioni cliniche sono in netto miglioramento. Tutto è andato bene, e la macchina organizzativa ha funzionato senza intoppi, come l’Azienda sanitaria sottolinea nella nota.

