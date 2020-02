Progetto Erasmus, due studenti molisani in Turchia per una settimana

Per il progetto Erasmus Formazione all’imprenditorialità due alunni molisani hanno ottenuto un viaggio di studio in Turchia e in questi giorni si trovano ad Ankara. Il progetto vede come Paesi partner Turchia, Italia, Portogallo e Ungheria.

Gli studenti più meritevoli del V anno dell’Istituto Tecnico statale Economico e Tecnologico ‘Palizzi’ di Vasto (Costruzione, ambiente e territorio) vengono ospitati per una settimana dalla Sincan High school di Ankara.

Nel gruppo anche due ragazzi molisani: Paolo Pio Di Donato di Petacciato ed Emanuele Gentile di Montenero di Bisaccia. Gli studenti sono stati accompagnati dalla dirigente scolastica, la professoressa Del Re, e dalla professoressa Longhi.