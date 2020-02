Un appello ai cittadini per costruire insieme la ‘Montenero che rinasce’. Così le forze civiche “Costruiamo il Futuro” e “Montenero Bene Comune” hanno presentato questa mattina 8 febbraio in sala consiliare un “manifesto di valori e principi della rinascita di Montenero di Bisaccia come base per un confronto più ampio con tutte le forze civiche e progressiste che vogliano farsi portatrici di una cultura che contrasti, e faccia arretrare, quelle pulsioni sovraniste e individualiste, dannose per la nostra democrazia”. Il tutto, con uno sguardo interessato alle elezioni comunali della prossima primavera.

I responsabili dei due movimenti, rispettivamente Nicola Palombo e Gianluca Monturano, lo hanno definito “un percorso per mettere in campo un soggetto che ridia speranza e dignità alla nostra comunità e che miri alla ricostruzione del tessuto sociale ed economico di Montenero. Intendiamo farlo attraverso principi, valori, politiche contenuti nel manifesto, perseguendo un metodo innovativo che rappresenti una possibilità di partecipazione attiva e concreta per tutti i cittadini. Ogni persona che lo vorrà, potrà esprimere la sua opinione e apportare il proprio contributo. Il programma, così come le scelte di policy, dovrà essere discusso in una serie di assemblee tematiche, dove nulla sarà precostituito e chiunque potrà essere parte essenziale del progetto politico-amministrativo. Una storia tutta da scrivere insieme ai monteneresi, ognuno con le proprie sensibilità, idee ed esperienze, ma tutti con un unico obiettivo: la rinascita dal torpore sociale, economico, ambientale, culturale e morale in cui Montenero è tristemente caduta”.

Secondo i proponenti “per raggiungere quest’obiettivo è inutile, oltre che dannoso, mettere insieme delle forze purché sia, seguendo una mera logica numerica; a guidarci non può che essere un ragionamento che abbia come cardini i quattro principi costituenti: interesse collettivo, democrazia partecipativa, rinnovamento delle classi dirigenti e trasparenza amministrativa; e come faro i valori imprescindibili della solidarietà tra gli uomini, della equa distribuzione delle risorse, della libertà e dei diritti individuali, dell’uguaglianza e dei diritti sociali, delle pari opportunità”.

Da qui la decisione di lanciare un appello ai “cittadini, a tutte le forze democratiche e progressiste, affinché si possa avviare un confronto per individuare una lista di rappresentanti, fatta di persone competitive e competenti, che operi un vero rinnovamento ma che al contempo sappia far tesoro delle migliori esperienze e tradizioni democratiche presenti nel tessuto cittadino.

Un ruolo di fondamentale importanza in questo percorso è rappresentato dalla figura del candidato Sindaco, che deve necessariamente essere rappresentativo del blocco sociale di riferimento e garanzia dell’intera compagine amministrativa. Riteniamo e ribadiamo che nessun componente dovrà porre come condizionale la rivendicazione ad esprimere la figura da candidare a Sindaco. Contrariamente riteniamo che tale scelta debba essere frutto della massima condivisione, con criteri che permettano la più ampia espressione possibile di tutti coloro che partecipano e sostengono tale percorso”.