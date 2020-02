Di Alessio Toto

In una giornata fredda, tipica di fine gennaio, un automobilista, in preda al panico, si perse per una via di campagna. All’improvviso si udì il fischio di una frenata, fece giusto in tempo a fermare l’auto prima dell’alt della polizia stradale; si stava per imbattere nel famigerato posto di blocco. “Buongiorno, favorisca i sentimenti”, “Buongiorno, come scusi?”, “Favorisca i sentimenti”, “Ok, avevo capito male, ecco a lei”.

“Allora, noto con piacere che ha la patente valida per il perdono e la prudenza, è idoneo anche il libretto di circolazione riportante i dati anagrafici della generosità del veicolo, la revisione è stata ripetuta con un

check-up di comprensione e dignità della macchina, rinnovata l’assicurazione contro la cattiveria, prorogato il bollo con classe d’inquinamento onesta e potenza espressa in chilowatt umile. È tutto perfetto, per noi può circolare”, “Veramente mi sono smarrito e non so dove andare”, “Guardi, con questi sentimenti può scegliere qualsiasi direzione, in quanto nessuna strada gli è preclusa e tutte le strade portano ad alberi con i frutti”.

(Alessio Toto . ..Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)