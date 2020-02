Era il 29 settembre 2019 e quella aggressione feroce, in piazzetta Ruffini, pieno centro a Termoli, sconvolse un’intera comunità.

Un 49enne di Modena pestato a sangue quando erano circa le 4.40 del mattino e la città era deserta. Fu ricoverato in gravi condizioni al San Timoteo.

Gli agenti del commissariato da quale momento hanno avviato indagini scrupolose, identificando gli autori.

Ad assalire il 49enne sono state sei persone. Le indagini sono chiuse e i sei sono indagati a vario titolo per lesioni personali, omissione di soccorso, con l’aggravante di aver agito in gruppo e per “futili motivi”.

Hanno tra i 21 e i 54 anni e sono tutti di Termoli. Tre di loro sono zingari (R.C. 21 anni; R.C. 24 anni; F.C. 26 anni) volto noti in città, con precedenti specifici per droga a carico di alcuni di loro.

Un quarto (B.D.A 54 anni) è lo stesso uomo che il 22 gennaio 2019 investì, uccidendolo, lungo via Martiri della Resistenza, Donato Rubortone di 52 anni. In quel caso l’uomo, che deve rispondere di omicidio stradale, venne trovato positivo al test per la droga. Un quinto indagato (D.D.G. 29 anni) ha precedenti per droga e per rapina e il sesto invece è incensurato (F.T. 29 anni). Gente conosciuta, i cui nomi spesso hanno riempito le pagine di cronaca.

Il pubblico ministero del tribunale di Larino, a fronte delle risultanze investigative emerse dalle indagini della polizia, non ha dubbi: sono i responsabili di quel vile pestaggio nato per una scommessa.

Quella sera infatti – secondo quanto ricostruito subito dopo i fatti – i sei sfidarono il malcapitato ad una scazzottata “singola” mettendo in palio 50 euro. Il primo pugno, in pieno volto e la vittima finisce stordita a terra. Quindi gli altri cinque che nel frattempo sono rimasti a guardare, lo accerchiano e si accaniscono su lui iniziando a colpirlo con calci e pugni al volto e alle costole tanto da provocargli fratture multiple poi curate all’ospedale San Timoteo con un intervento chirurgico.

Una notte di incomprensibile follia che è raccontata nelle pagine del fascicolo finito sul tavolo della Procura di Larino e che dopo quattro mesi si è chiuso con l’iscrizione nel registro degli indagati dei sei presunti responsabili. Adesso avranno venti giorni di tempo per presentare le proprie memorie difensive prima dell’udienza davanti al Giudice per l’udienza preliminare per l’eventuale rinvio a giudizio.

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.