Pescara-Termoli 2-0, nel basket doppio ko per le molisane

E’ andata male alle due formazioni termolesi impegnate questo pomeriggio 23 febbraio contro due squadre pescaresi nel decimo turno di ritorno della serie C Silver di pallacanestro.

La sconfitta dell’Air basket Termoli è arrivata fra le mura amiche del PalaSabetta per 69-74 contro l’Amatori Pescara 1976. Si trattava di una sorta di spareggio per il quarto posto in classifica che ha visto gli abruzzesi prevalere al termine di una gara condotta fin dall’inizio.

Netta sconfitta per l’Airino, ma c’era da aspettarselo, contro il Pescara basket secondo in classifica. Nel capoluogo di provincia abruzzese successo dei padroni di casa per 98-21.

Serie C silver

Pescara basket 98

Airino basket 21

Pescara

Nardi 11, Fornara 5, Saprykinas 9, Kuntic 9, Di Giovanni, Capitanelli 7, Adodine 7, Pucci 8, Facciolla 16, Fasciocco 13, Policari 5, Traore 8

Allenatore Pucci…

Airino

Lentinio 9, Landolfi 6, Raffaele 2, Tozzi, Grasso S. 4, Grasso L., Morelli, Ciuffreda,

Allenatore Coppola

Arbitri Savini J. & Di Luzio M.

Parziali: 31/6, 21/2, 27/4, 19/9