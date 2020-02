Pedone investito da auto in pieno centro, trasportato in ospedale

E’ stato trasportato in ospedale il pedone che questa mattina, 27 febbraio, è stato investito da un’auto di fronte alla farmacia Nerilli, all’incrocio tra via Monforte e via Milano, in pieno centro a Campobasso.

Sono stati vissuti momenti di apprensione per le condizioni di salute dell’anziano e per questo è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza inviata sul luogo dell’incidente dal 118. Il personale sanitario ha prestato il primo soccorso all’anziano che successivamente è stato trasferito al Cardarelli per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale del capoluogo che hanno provveduto ad effettuare i rilievi per accertare la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

Gli accertamenti sono in corso e probabilmente i vigili urbani potrebbero avvalersi delle immagini delle videocamere di sorveglianza installate alla rotonda che regola la circolazione tra via Monforte e via Milano. Dalle prime ricostruzioni sembra che il pedone sia stato investito da una vettura guidata da una donna.