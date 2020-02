Paura sulla provinciale 40, auto si ribalta: illese le persone coinvolte

Un’auto si è ribaltata mentre percorreva la strada provinciale 40 che collega Campomarino a Portocannone questa mattina 7 febbraio poco dopo le 8.

Per cause in fase di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi sul lato guidatore. Tanto spavento per lui ma per fortuna nessuna conseguenza grave per chi era a bordo della vettura.

Sul posto l’ambulanza del 118, i carabinieri di Termoli, la Polizia Locale di Campomarino e l’assessore alla Sicurezza di Portocannone, Nicola Musacchio.

Il traffico è risultato rallentato per permettere i soccorsi e poi i rilievi dell’incidente ma in meno di un’ora è tornato scorrevole.