Il parco trattori in pieno centro abitato, nel quartiere delle “Case senza tetto”, è stato sgomberato. Nel braccio di ferro tra l’agricoltore proprietario dei mezzi agricoli e l’Amministrazione, la seconda ha incassato il risultato sperato con una ordinanza di sgombero e l’avviso di rimozione forzata. La fetta di suolo pubblico, da anni occupata in maniera impropria da svariati mezzi agricoli, è stata restituita – almeno per il momento – ai residenti della zona e ai cittadini che la dovranno utilizzare in parte anche come parcheggio per il Palazzetto dello Sport, i cui lavori sono praticamente stati ultimati. La struttura dovrebbe tornare in funzione, dopo la variante per il potenziamento, a breve.

La vicenda del parco-trattori ha tenuto banco a Guglionesi per diverso tempo, e ha registrato anche diffide da parte di residenti di via Manente. Lo stesso Comune, sollecitato dai cittadini, ha diffidato il proprietario di quei mezzi inevitabilmente ingombranti, lasciati in sosta su un’area pubblica a lungo e trasferiti in paese dopo il furto di due mezzi subito dal proprietario in campagna.

Allo stato attuale, anche se la zona è stata liberata, alcuni trattori sono ancora parcheggiati nei pressi del condominio, accanto ad alcune autovetture. “Speriamo sia solo una sistemazione provvisoria e che l’area di sosta torni a essere fruibile solo dalle auto” commentano gli abitanti della zona.