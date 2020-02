Quella donna era diventata un’ossessione per lui. La seguiva al lavoro, per strada e perfino in chiesa, dove lei si recava per partecipare ai riti e alle funzioni religiose.

Anche a lei non era sfuggito l’atteggiamento di quell’uomo: non lo conosceva, ma aveva visto che la seguiva in maniera ossessiva. E ad un certo punto aveva iniziato a preoccuparsi.

Per evitare di trovarselo davanti aveva iniziato a cambiare le proprie abitudini di vita, si era perfino trasferita: aveva cambiato casa sperando che lui non la seguisse più. Ma non era riuscita a liberarsi di lui e aveva cominciato ad avere paura.

Era talmente spaventata che una volta, vedendolo davanti al luogo si lavoro, si era persino barricata all’interno dell’ufficio.

Quindi, non potendone più e temendo che potesse succederle qualcosa, la donna si è rivolta alle forze dell’ordine.

Ieri (2 febbraio) a Campobasso i carabinieri hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Campobasso su richiesta della Procura della Repubblica: l’uomo non potrà più avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla signora.

“Questa vicenda – ha spiegato il procuratore Nicola D’Angelo – rappresenta e conferma una tipologia delittuosa, sempre più diffusa negli ultimi anni il cui contratto costituisce uno dei principali obiettivi di questa procura al fine di prevenire la degenerazione del fenomeno nei più gravi reati di genere”.