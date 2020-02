Omaggio al senatore Biscardi, tre incontri per ricordarlo

Una serie di incontri omaggio al senatore Luigi Biscardi dal titolo “Il Molise dalla nascita della Repubblica all’autonomia regionale: dinamiche sociali, politiche e culturali”

Si comincia in Municipio a Larino (Sala Freda) sabato 15 febbraio, alle 10 con un momento di riflessione per parlare del Molise di oggi rileggendo la nostra storia.

“Non una commemorazione, ma tre momenti di riflessione sulla politica e la cultura in Molise nel secondo novecento, ripercorrendo i momenti della vita del senatore Luigi Biscardi e i suoi molteplici impegni per la modernizzazione della nostra regione e del Mezzogiorno” fanno sapere gli organizzatori.

Il primo incontro pubblico a Larino, il 15 febbraio, alle ore 10 nella Sala Freda in Municipio. Il tema scelto: “Il Molise dalla nascita della Repubblica all’autonomia regionale: dinamiche sociali, politiche e culturali”.

Dopo i saluti del sindaco Pino Puchetti, è previsto l’intervento di Norberto Lombardi, storico dell’emigrazione, che svolgerà una riflessione su “Il Molise nella vita repubblicana. Dalle lotte per le terre a l’ondata emigratoria”. Carla Ricci, storica delle strutture amministrative, si soffermerà su “Luigi Biscardi, Sindaco di Larino dal 1956 al 1960. Il terzo intervento previsto, è quello di Sebastiano Martelli, dell’Università di Salerno. Questo il tema che tratterà: “Il crepuscolo dell’identità: rappresentazioni letterarie del Molise nel ventennio del dopoguerra”. I lavori saranno coordinati dal dirigente scolastico e presidente del Consiglio comunale di Larino, Antonio Vesce. Saranno presenti i figli del senatore Luigi Biscardi, Valeria e Giuseppe.

Si parte da Larino, paese natale del senatore dove Luigi Biscardi ha iniziato la sua attività politica nelle istituzioni come sindaco.

A Campobasso il secondo momento di riflessione, il 17 aprile. Tema scelto: “Dalla “modernizzazione” della società regionale alla transizione di fine secolo”.

A Civitacampomarano, il 9 maggio, l’ultimo dei tre incontri. L’argomento: “La ripresa degli studi su Vincenzo Cuoco”.

Il ciclo di iniziative ha ottenuto il patrocinio del Consiglio regionale del Molise, dell’Ufficio scolastico regionale del Molise, del Comune di Campobasso e del Comune di Larino. E l’adesione dell’Associazione culturale “Vincenzo cuoco”, dell’Auser di Larino, della Società italiana per la protezione dei beni culturali, Sezione del Molise e del Rotary Club di Termoli.

Così lo presentano gli organizzatori dell’iniziativa:

“Luigi Biscardi, un intellettuale e un politico. È stato sindaco del Comune di Larino. Professore e preside. Nelle file del Psi venne eletto consigliere regionale. Dal 1992 al 2001 è stato Senatore della Repubblica in rappresentanza di una lista di coalizione di centrosinistra. Per un lungo periodo preside del Liceo Classico Mario Pagano di Campobasso ai tempi delle lotte studentesche, ha concluso la sua carriera come soprintendente scolastico nelle Marche. Importante l’impegno profuso per la valorizzazione della figura di Vincenzo Cuoco e la pubblicazione delle opere dello storico ed economista politico di Civitacampomarano per la casa editrice Laterza di Bari”.