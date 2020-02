L’inaugurazione di un nuovo parco giochi denominato “Il magico mondo di Tecla” poiché intitolato ad una bimba di Montenero scomparsa a causa di un incidente e allestito nella villa comunale in Piazza della Libertà – zona Belvedere – ha visto, nella mattinata di ieri 20 febbraio la partecipazione delle scolaresche della scuola primaria d’infanzia e del primo ciclo dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia. Sostenuti dalla Dirigente scolastica Anna Ciampa e dalle loro insegnanti, i bambini hanno potuto toccare da subito quello che è un progetto condiviso, avviato lo scorso anno e portato a compimento dall’Amministrazione comunale.

“Noi adulti – ha sottolineato la preside Ciampa – abbiamo il dovere morale di prenderci cura dei bambini, di conservare il loro sorriso, di creare per loro un mondo migliore così come citano le indicazioni nazionali per l’infanzia”.

Per la preside “una comunità che mette alla luce l’attenzione ai bambini, vuol dire farli crescere far crescere una comunità e creare spazi inclusivi di socializzazione. L’educazione, infatti, è una ‘realtà in movimento’ che porta alla crescita e alla maturazione a partire dalla scuola sino alle attività ludiche negli spazi comuni di una piccola realtà comunale”.

“Trovarsi insieme e ritrovare uno spazio comune di socializzazione – è stato detto durante l’inaugurazione – è uno degli obiettivi principali per favorire il dinamismo sociale e la crescita di una comunità che vive e soffre lo spopolamento a causa della denatalità, come sostengono i demografi. Trovarsi insieme e avere il coraggio di investire sui bambini vuol dire far ripartire il disegno sociale di una piccola realtà sociale soprattutto laddove i piccoli comuni del Molise soffrono lo spopolamento a causa della decrescita demografica e della migrazione. L’arte della crescita che passa attraverso il gioco in spazi comuni, dunque, favorisce quella realtà dinamica dello sviluppo della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale”.