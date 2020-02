Chi sarà il successore di Gennaro Sosto, l’ultimo direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale? La decisione del governatore Donato Toma è attesa a breve. A lui il compito di scegliere il manager che prenderà il posto di Virginia Scafarto, ex dirigente dell’Asl numero 3 e nominata lo scorso 31 ottobre con la famosa delibera votata da Washington.

In queste settimane la commissione preposta, presieduta dal professore dell’Università del Molise Francesco Capalbo e composto dall’esperto dell’Agenas Giampaolo Grippa e dal dg Salute della Liguria Francesco Quaglia, ha valutato il curriculum dei candidati. Un’analisi fatta anche sulla base degli indirizzi della Giunta regionale.

Sei i professionisti selezionati. Tra questi, anche quello di Lolita Gallo, riconfermata alla guida del Dipartimento Salute della Regione Molise. Della partita per il vertice Asrem dunque lei non fa più parte.

Oggi ha rifiutato anche Thomas Schael, direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti e primo nella rosa dei candidati. Resterà in Abruzzo, come emerge dal comunicato inoltrato dopo il colloquio con il presidente Toma nelle redazioni giornalistiche. Shael ha parlato di “un incontro improntato a una grande cordialità”.

“Si è trattato di un incontro conoscitivo – ha aggiunto – occasione di proficuo confronto sui nuovi scenari a cui la sanità deve guardare”. Guidando una Asl confinante, Shael “guarda con particolare attenzione al Molise, da buon vicino di casa, e ha auspicato nuove occasioni di incontro con il presidente per future intese di collaborazione tra Aziende”. Tra Asrem e Asl di Lanciano Vasto Chieti sono del resto in corso le trattative per gli accordi di confine in ambito sanitario.

Dopo il no di Shael, in corsa per la poltrona più alta di via Petrella ne restano quattro. Tra questi sembra che ci siano Oreste Florenzano, direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento, e Stefano Lorusso, direttore generale dell’Azienda sanitaria di Frosinone.

La nomina del nuovo direttore generale dell’Asrem è particolarmente attesa: non solo perchè fra una ventina di giorni scadrà l’incarico della Scafarto, ma anche per tamponare le emergenze di organico. E dunque sono anche gli operatori della sanità molisana a sperare che la designazione avvenga nel più breve tempo possibile per riavviare i concorsi e dunque reperire medici che possano rimpinguare le corsie dove si lavora con particolare affanno e fra tanti sacrifici.