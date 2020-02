Sarà un altro commissario straordinario a guidare l’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca: si tratta di Gino Cardarelli, già dirigente regionale ed ex responsabile del Servizio geologico e sismico. Qualcuno forse si ricorderà di lui perchè venne nominato dall’ex governatore del Pd Paolo di Laura Frattura come reggente della Protezione civile.

Il presidente di centrodestra Donato Toma ha deciso di designarlo alla guida dell’ente che si trova in via Vico al posto dell’ex commissario Gabriella Santoro per un incarico che terminerà “con la completa ricostituzione e conseguente insediamento dei nuovi organi dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca- Arsarp”, come si legge nel provvedimento dello scorso 7 febbraio.

La sostituzione tra la Santoro e Cardarelli ha scatenato il gossip negli ambienti politici regionali e in particolare a Campobasso. In realtà, si legge nel decreto firmato da Toma, “sono mutate le condizioni che avevano determinato la nomina dell’attuale Commissario straordinario dell’Agenzia, avendo la dottoressa Gabriella Santoro assunto successivamente alla sua nomina incarichi di funzione dirigenziale presso i Servizi del Consiglio regionale”.

Al commissario straordinario non spetterà alcun compenso aggiuntivo oltre a quello già percepito, in pratica lavorerà a titolo assolutamente gratuito.