Impianti sportivi, affidati lavori per nuova struttura polifunzionale

Dopo il campo di calcio a otto in erba sintetica e il rifacimento del manto erboso naturale dello stadio ‘Marchesi Battiloro’, ci sono nuovi lavori all’orizzonte per gli impianti sportivi di via Adriatico, a Petacciato.

Il Comune ha infatti affidato i lavori da 165mila euro oltre Iva, grazie a fondi ottenuti per effetto di un mutuo concesso dal Credito sportivo. Sarà la Società Biocostruzioni srl di Colletorto a realizzare il nuovo impianto che andrà a sostituire quello che oggi è conosciuto come il ‘mini-pitch’, un ex campo da tennis poi riconvertito da basket e negli ultimi anni utilizzato nei modi più disparati dai bambini e dalla locale scuola media per le attività motorie.

Al posto di quella struttura ormai fatiscente verrà realizzato un impianto al coperto che avrà molteplici funzioni, così da poter ospitare sia attività sportive di varie discipline che incontri pubblici o manifestazioni artistiche alla presenza di pubblico.

Intanto si attende ormai a giorni l’inaugurazione del nuovo campo di calciotto all’aperto che andrà a sopperire alla carenza di un campo in paese dove poter giocare a calcio fra amici e appassionati.