Nelle tasche diversi tipi di droga, giovanissimo denunciato

Una pattuglia di carabinieri nota tre giovanissimi che si comportano in modo strano lungo le strade della città. La pattuglia, si ferma, i militari scendono dall’auto e li controllano.

Prima i documenti, poi la perquisizione e il riscontro ipotizzato: uno dei ragazzi aveva addosso alcune quantità di diversi tipi di droga. Il giovanissimo è stato segnalato alle autorità competenti.

Ancora ieri sera, durante un servizio mirato, sempre i militari di Campobasso hanno battuto le strade cittadine controllando numerosi giovani nei luoghi solitamente frequentati da persone sospette; nella circostanza è astato sorpreso un pregiudicato del posto con 15 grammi di hashish in parte già confezionato e pronto per lo spaccio e denaro contanti in banconote di piccolo taglio. Per lui è scattata immediatamente la denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio ed il sequestro della somma di denaro.

L’attività antidroga dei carabinieri procede su entrambi i fronti: da una parte la prevenzione con gli incontri presso le scuole affinché i ragazzi e gli adolescenti capiscano le nefaste conseguenze del mondo delle droghe e delle dipendenze in genere, e dall’altra il contrasto giornaliero al traffico ed all’uso di tali sostanze con denunce, arresti e sequestri.