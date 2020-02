Negativi al Covid-19 i 2 pazienti ricoverati, migliaia le telefonate dei molisani che rientrano dal Nord

Sono entrambi negativi al Covid-19, cioè al virus della epidemia che sta mettendo in ginocchio l’Italia, i due pazienti ricoverati ieri all’ospedale Cardarelli di Campobasso con sintomi. Sia il molisano – un imprenditore rientrato dal Nord – sia il cittadino di nazionalità cinese che sono stati sottoposti al tampone non hanno contratto il virus arrivato dalla Cina.

L’equipe che si occupa ormai da diversi giorni e senza soluzione di continuità di gestire l’emergenza è al lavoro sulle incessanti richieste che arrivano ma che, almeno per il momento, non si traducono con terapie ospedaliere in isolamento perché, appunto, il Molise è ancora immune dalla casistica legata al Covid-19.

“Non significa che non possa arrivare anche qui qualche caso positivo – chiarisce l’infettivologa Paola Sabatini, in servizio per la direzione strategica aziendale – Ma importante da sapere è che si sono create le condizioni per gestire eventuali emergenze. Siamo nella fase della diffusione epidemia, non possiamo escludere nulla ma gli allarmismi, spesso fomentati da false informazioni e informazioni non ufficiali che circolano, sono infondati”.

In previsione di una corretta gestione e della organizzazione migliore la Asrem ha deciso di sospendere i ricoveri ordinari nell’ospedale, dove c’è l’unico reparto regionale di Malattie Infettive e dove si rischierebbe di intasare il Pronto Soccorso. “In questo momento – continua la dottoressa Sabatini, al lavoro sulla gestione del coronavirus ininterrottamente da diversi giorni – l’ospedale va riservato a chi non sta bene”.

