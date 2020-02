Musicultura 2020: Skerna e Aperkat convocati per le audizioni del prestigioso evento

Ci sarà anche un po’ di Molise al Musicultura 2020, l’importante festival nazionale della Canzone popolare e d’autore. Protagonisti sul palco della manifestazione saranno infatti Skerna (Alessandro Domenici) e Aperkat (Antonello Vespoli), giovani artisti campobassani già noti al pubblico grazie al successo dell’ultimo album “Illuminè” e alla verve dell’opera d’esordio “Audizioni per un gatto nero”.

Un risultato estremamente significativo, che proietta i ragazzi in uno scenario artistico di assoluto livello, capace di richiamare nomi eccellenti del panorama musicale nazionale – da Vasco Rossi a Enrico Ruggeri, da Baglioni a Carmen Consoli, da Frankie Hi-Nrg mc a Roberto Vecchioni – e, al medesimo tempo, di puntare i riflettori sulle “nuove leve” del cantautorato italiano.

Skerna e Aperkat hanno superato con successo le selezioni preliminari, distinguendosi tra 760 candidati: saliranno perciò sul palco tra i 53 concorrenti delle audizioni live.

“Per noi significa mettersi in gioco in un contesto altro rispetto alla nostra confort zone – raccontano Alessandro e Antonello a Primonumero – ma confrontarsi con realtà diverse offre sempre grandi stimoli. Per il 2020 abbiamo un sacco di novità in programma”.

E, in questo senso, il Festival Musicultura è uno snodo davvero emblematico: “Musicultura è sicuramente una tappa, importante, di un percorso più articolato che si arricchirà di tante altri tasselli – spiega Skerna -. Essere scelti tra quasi 800 partecipanti su scala nazionale è sicuramente un motivo d’orgoglio, inoltre siamo molto felici che quest’anno ci sarà un po’ di Molise in un contesto di questo livello”.