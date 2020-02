Motocicletta finisce sotto una betoniera, grave una ragazza

Schianto terribile in via Pertini, a Termoli. Nel primo pomeriggio di oggi 13 febbraio una ragazza alla guida di una motocicletta è finito sotto una betoniera, e ha avuto la peggio. La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale, al Pronto Soccorso del San Timoteo, dall’ambulanza.

Sul posto la Polizia per i rilievi e il sopralluogo. In base ai primissimi accertamenti sembra che la ragazza in sella alla motocicletta sia andata a schiantarsi contro il mezzo, distruggendosi completamente nell’impatto.

seguono aggiornamenti