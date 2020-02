Montegiorgio-Campobasso, 212 biglietti per gli ospiti solo in prevendita

Proprio in questi minuti sono state aperte le prevendite dei biglietti relativi alla gara di domenica 23 febbraio che vedrà di fronte il Montegiorgio e il Campobasso. I tagliandi sono acquistabili al prezzo di 11 euro e soltanto in prevendita. Sarà possibile farlo sia online (con indicazione di nome, cognome e data di nascita) che al Campobasso Store di Corso Vittorio Emanuele II (con l’esibizione di un valido documento d’identità).

La prevendita andrà avanti per circa 48 ore, visto che è aperta e terminerà sabato 22 alle ore 19.00. Sarà indispensabile, per chi vuole seguire i Lupi, fare il biglietto nel capoluogo o online entro sabato sera visto che domenica i botteghini dello stadio marchigiano resteranno chiusi per i tifosi ospiti. Ricordiamo che la capienza massima del settore destinato alle tifoserie ospiti è di 212 persone.

Di seguito il link per l’acquisto diretto: Biglietti Montegiorgio – Campobasso

La tifoseria rossoblù si sta organizzando per far sentire la propria voce in provincia di Fermo, dove la squadra di Cudini vuole a tutti i costi conquistare i tre punti per provare ad accorciare ancora rispetto alla vetta, attualmente a -6. L’associazione Passione Rossoblù ha allestito un pullman e alcuni posti sono ancora a disposizione di chi volesse prenotarsi. Ecco i recapiti: 393.8663293 oppure 338.5416286.