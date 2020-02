MoliseCinema 2020, aperte iscrizioni alla 18esima edizione

Ormai è un appuntamento fisso dell’estate molisana, e non solo. Il festival MoliseCinema giungerà nel 2020 alla sua 18esima edizione, quella che si terrà dal 4 al 9 agosto.

E da ieri, 3 febbraio, si sono aperte ufficialmente le iscrizioni per partecipare ai 4 concorsi. Fino al 15 maggio si potranno inviare le opere cinematografiche che il team di MoliseCinema visionerà e selezionerà.

Come sempre saranno 4 le sezioni: Corti internazionali (durata massima 20 minuti), Corti italiani durata massima 20 minuti), Documentari italiani e infine Lungometraggi – Opere prime e seconde. Per info e per conoscere le modalità per procedere all’iscrizione visitare il sito del festival.

Un festival, quello di Casacalenda, che anno dopo anno si è conquistato una importante fama nel circuito cinematografico e che ad ogni edizione si arricchisce di ospiti, novità, iniziative e successi che vanno ben oltre i confini regionali.

Proprio in questi giorni (dal 31 gennaio all’8 febbraio) MoliseCinema sta partecipando alla 42esima edizione del Festival del Cortometraggio di Clermont-Ferrand, il festival del “genere corto” più importante al mondo. MoliseCinema sarà inoltre tra gli espositori della 35esima edizione del Mercato del Cinema, così da promuovere l’Italia e il sistema festivaliero italiano, all’interno dell’Italian Short Film Corner.

Aspettando la nuova edizione, la diciottesima.