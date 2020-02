“La Presidenza del Consiglio smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore su una presunta chiusura, per decisione del Presidente Conte, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le decisioni e le misure adottate dal governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento”.

E’ stata smentita con un post pubblicato sulle pagine social della Presidenza del Consiglio dei Ministri la ‘bufala’ sulla chiusura delle scuole in tutta Italia, circolata in queste ore anche attraverso messaggi Whatsapp arrivati sui telefoni di tantissime persone. Una fake news che ha mandato in tilt genitori e professori, probabilmente alimentata dal fatto che oggi è l’ultimo giorno di Carnevale: tanti istituti hanno scelto autonomamente di restare chiusi. Le scuole, dunque, domani saranno regolarmente aperte.

“Non è giustificata la chiusura delle scuole nelle zone non a rischio”, ha ribadito oggi il premier Giuseppe Conte che per un’ora e mezza si è confrontato in videoconferenza con i governatori italiani per concordare le prossime misure. “Possiamo sospendere i viaggi di istruzione ma non ha ragione di esistere la sospensione lezioni”.

Certo, ci saranno delle necessarie limitazioni per evitare rischi legati alla diffusione del Covid-19: stop fino al 15 marzo alle gite scolastiche e alle uscite didattiche (ad esempio nei musei) per le scuole di ogni ordine e grado. Bloccati anche ai progetti di scambio e di gemellaggio.

L’Università del Molise, invece, ha deciso di sospendere le sedute di laurea del Dipartimento di Economia e di Bioscienze del Territorio fino al prossimo 29 febbraio.

“Le scuole restano chiuse solo nelle zone rosse”, ha ribadito anche oggi Angelo Borrelli, il commissario chiamato dal Governo a gestire questa fase legata alle misure da prendere per evitare la diffusione del coronavirus e che ha fatto il punto in una conferenza stampa convocata nella sede della Protezione civile nazionale.

In Italia sono stati effettuati 8600 tamponi, mentre 2 milioni e 700 mila persone sono state controllate tra porti e aeroporti. “Non abbiamo registrato casi positivi”, ha ribadito. Infine ha annunciato che la Protezione civile centralizzerà l’acquisto dei dispositivi di protezione per il personale sanitario impegnato a curare i pazienti affetti dal virus. “Così evitiamo la corsa delle Regioni e fenomeni speculativi nella ricerca del materiale”, ha concluso.