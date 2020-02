È online il trailer del progetto di promozione turistica dal titolo ‘Molise in Tour’, a cura di Materia Cinema, associazione culturale di Termoli finalizzata alla produzione di cinema e video.

Si tratta degli stessi autori del video “Vacanze a Termoli” (qui il link), patrocinato dal Comune. Questa volta, le videocamere di Materia Cinema inquadrano l’intera regione, ma questo progetto sul Molise avrà qualcosa di diverso, come ci dice Nicola Limongi, in arte Zedo Nicola, regista e presidente della associazione Materia Cinema: “Se c’è un messaggio per cui tutti ricordano la nostra regione è lo slogan ‘il Molise non esiste’. Questa definizione ha attirato persino un interesse mediatico crescente su una regione che finora non ha saputo presentare un’offerta turistica adeguata e di cui si dice che ‘non esiste’, pur non avendo nulla da invidiare per paesaggi e tradizioni ad altre regioni italiane. Dopo il boom di condivisioni dello spot ‘Vacanze a Termoli’, abbiamo quindi pensato di dare il nostro contributo al Molise, come Materia Cinema, per provare a raccontare quello che esiste, ma non è valorizzato, nella nostra regione.

Abbiamo ragionato in primis – prosegue Nicola – su un format video, diverso da quello che già esiste. Il nostro Molise in Tour infatti non sarà un documentario, o un docufilm, ma si tratterà più di un Vlog di viaggio – misto alla creatività del cinema. Il Vlog (ovvero “video blog”) è un format più leggero, adatto ai social, e riteniamo sia più idoneo a trasmettere l’emozione che si prova in viaggio. Altro ingrediente di base del nostro format siamo noi, i soci di Materia Cinema, improvvisati turisti, che vogliono conoscere aspetti più singolari della nostra ignota regione.

Abbiamo iniziato le riprese in segreto, un anno fa, in attesa di poter presentare un video di anteprima, ed in queste occasioni mi sono sentito veramente un turista, restando sorpreso per tutte le cose che non conosco e che non mi aspettavo della mia regione.

Nel Molise in Tour seguirete la nostra troupe, accompagnata da amici ed ospiti speciali, in un viaggio nella regione, ci sposteremo in camper, in auto o in bici, oppure partecipando ad escursioni a piedi. Visiteremo luoghi più o meno noti, assaggeremo prodotti tipici della nostra cucina ed andremo alla scoperta di riti, tradizioni particolari, musica.

Francamente non vedo l’ora di dare un tocco di Materia Cinema al Molise, perché dopo i primi tour che abbiamo realizzato mi sento più che mai integrato tra fuochi, maschere e tradizioni suggestive ed adoro l’ospitalità che ci hanno riservato in certi paesini.

Siamo certi che il Molise ha in sè tutti gli ingredienti giusti per confezionare un pacchetto turistico adeguato ad attirare quei turisti che vedono nella nostra quotidianità qualcosa di straordinario. Dobbiamo quindi ragionare sul fatto che quello che abbiamo, e che diamo per scontato, può essere la nostra ricchezza.

Questo progetto ci impegna tanto ma ci regala molti momenti magici. Dobbiamo ringraziare soprattutto i soci della nostra associazione culturale Materia Cinema, e tutti quelli che hanno creduto in noi e contribuito a questo progetto”.

E che il tour in Molise abbia inizio.