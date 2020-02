Meteora, storica rivista Fidapa, ambasciatrice di Termoli che guarda alle politiche ambientali

Si chiama Meteora, ma meteora non è, se non per la luce che irradia. Al contrario, la rivista biennale della Fidapa di Temoli è un progetto editoriale longevo, duraturo. Un periodico di cultura e informazione nato come esperimento e diventato appuntamento fisso e dal valore sociale e culturale riconosciuto all’unanimità. “E’ un unicum in Italia” commenta con una legittima soddisfazione le presidente in carica di Fidap Bpw Italy Angela Rusciano, sottolineando come Meteora sia l’unica realizzata nell’attuale scenario Fidapa, 11mila socie e 7 distretti. Termoli appartiene al distretto di Sud-Est e vanta la sua sezione dal 1986, quando la storica presidente Wilma Costantini decise fondare l’associazione che riunisce donne impegnate e si concentra nella valorizzazione del talento femminile per quanto concerne professioni, affari, cultura, arte.

Meteora, distribuita con grazia collaudata dalla Fipadina decana Anna Maria Sciarretta, è nata da subito, in quello stesso frangente, per promuovere e diffondere il messaggio dell’associazione attraverso progetti, iniziative, incontri, reportage, resoconti fissati nero su bianco a tracciare, nel corso ormai di tre decenni, la “mappa” della Fidapa e del ricco universo di stimoli e sensibilità che gravita attorno alle donne. Due direttrici della rivista: dopo il lungo impegno di Wilma Costantini il testimone della direzione è passato a Fernanda Pugliese.

La pubblicazione, vanto della sezione e a buon diritto considerata ambasciatrice di Termoli, è stata illustrata con il supporto di un video che ha mostrato, in sequenza cronologica, volti, nomi e copertine della storia di Meteora. Che nel numero presentato oggi, alla presenza del pubblico delle grandi occasioni fra cui anche esponenti istituzionali, si arricchisce di un’ampia sezione green”, di una parte dedicata alle politiche ecostenibili e ambientali.

Intervista alla Presidente Angela Rusciano.