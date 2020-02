Matelica-Campobasso, prevendita aperta per gli ospiti: biglietto a 12 euro

Matelica-Campobasso, sfida tra seconda e terza, scatta il conto alla rovescia. Da qualche minuto è aperta ufficialmente la prevendita dei biglietti riservata alla tifoseria ospite. Ovvero a quella rossoblù. Nessuna limitazione né nel numero di tagliandi né nell’accesso allo stadio: i sostenitori che partiranno dal capoluogo saranno accolti, come al solito, nella piccola tribunetta di fronte alla tribuna centrale oltre che nel parterre.

È dunque già possibile acquistare il biglietto. Dove? Ecco i punti vendita: Coffee Time di via D’Amato e Caffetteria Carriero di via Pietrunto. Inoltre, è possibile recarsi in una possibile in una qualsiasi ricevitoria SisalPay con il seguente codice PNR: SXIOILYO per pagare il biglietto della partita con il servizio di pagamento Do It Yourself. Non sarà possibile farlo ai botteghini dello stadio marchigiano che resteranno chiusi domenica.

Il costo è di 12 euro. E questo ha fatto storcere il muso a più di qualcuno, considerando che il settore ospiti ovunque, compreso Campobasso, viene venduto al prezzo di 10 euro. In ogni caso, l’associazione ‘Passione Rossoblù’ ha completato il pullman da 54 proprio in queste ore. Si aggiunge ai tre pulmini già riempiti, altri in fase di allestimento e diverse auto pronte a partire per la provincia di Macerata.

Si parla di una presenza di 150/200 tifosi campobassani, anche perché diversi arriveranno da Bologna e dintorni e anche da Roma. Per vivere una giornata all’insegna dei colori della propria città. E se arriva il risultato sperato, ancora meglio… FdS

Foto SS Campobasso Calcio