M5S devolve gettoni di presenza ad associazioni locali

Il M5S di Termoli devolverà parte dei propri gettoni di presenza a delle associazioni locali, a cominciare da ‘La città Invisibile’.

Lo comunicano in una nota Nick Di Michele, Antonio Bovio, Ippazio Stamerra e Daniela Decaro, consiglieri comunali di minoranza a Termoli.

“Fatti e non parole. Questo il nostro motto. Atti concreti significano aiuto effettivo e presenza. Per questo devolveremo parte dei nostri gettoni di presenza in qualità di consiglieri comunali, alle varie associazioni presenti sul territorio o a privati in base alle esigenze che ci verranno prospettate e ritenute meritevoli. Abbiamo deciso di iniziare con la ‘Città Invisibile'”.