Lupi, sotto con l’Agnone. Già venduti 1200 biglietti, in curva “coreografia da urlo”

Campobasso-Agnone, quando una partita vale molto più dei ‘semplici’ tre punti. A Selvapiana è tutto pronto: svolta la rifinitura di fronte a un gruppo di tifosi (100 più o meno) che hanno voluto farsi sentire a poche ore dal match, la squadra si è tuffata anima e corpo in una domenica che può rappresentare uno dei punti di svolta più importanti di questo rush finale. E spieghiamo anche il perché: assieme alla gara contro la Recanatese che si giocherà in trasferta alla quartultima giornata, quello contro i granata è l’ostacolo più duro da superare. Per una serie di motivi.

In primis, perché la formazione di Rullo è quinta e sta dimostrando di meritare un posto nei playoff. Nelle ultime otto ha perso solo una volta. E nel capoluogo, come ogni volta, si presenterà con una voglia incredibile di fare bella figura e provare a racimolare punti. Occhio, però, alla squadra più in forma da oltre un girone intero, ovvero quella dei Lupi, che ha la serissima intenzione di mettere la museruola pure agli altomolisani e accorciare ancora sul primo posto, ora a -3.

La prevendita sta andando alla grande. A circa 24 ore dal fischio d’inizio la quota dei biglietti venduti si aggira sui 1300. L’obiettivo è riempire completamente la Nord Scorrano che offrirà un colpo d’occhio notevole. Il rosso e il blu torneranno a risplendere come ai bei tempi: l’ultima volta che il Campobasso si è giocato la promozione in serie C fino a questo punto così avanzato del campionato era il 2000. E tutti sappiamo come andò a finire… Considerando che gli abbonati sono circa 600, è realistico puntare ai tremila supporters.

A proposito, il tifo organizzato ha in serbo qualcosa di speciale e per questo lancia un appello a tutti: “Invitiamo tutti a munirsi di biglietto preventivamente ed evitare le code al botteghino. Con Passione Rossoblù, Curva Nord Campobasso, Nfo e Ultras, stiamo mettendo a punto una coreografia che rimarrà negli annali. Ma abbiamo bisogno della collaborazione di molti. Vi aspettiamo domani alle ore 14.00 in curva Nord”.

I tifosi rossoblù non proverranno solo dal capoluogo: pronta una carovana da diversi centri, come Ferrazzano, Ripalimosani, Baranello, Oratino, Campodipietra. Ma anche da Isernia, Carpinone, Roccamandolfi, Cantalupo, Castelpizzuto, Sant’Agapito, Longano. E da molti altri Comuni. Questo è capace di fare il Campobasso…

Dal campo, mister Cudini ha lavorato oltre che sulla tattica anche sulla testa dei giocatori. E ha fatto bene perché in questi momenti bisogna mantenere i nervi saldi per evitare che l’entusiasmo giochi brutti scherzi. Dunque, testa bassa e concentrazione al massimo. Rispetto a domenica scorsa l’unico cambiamento dovrebbe essere Fabriani al posto dell’acciaccato Martino. Per il resto, l’undici che sta stupendo l’intero girone da ormai oltre tre mesi.

Arbitrerà il signor Leonardo Tesi della sezione di Lucca, assistito da Pischedda di Torino e Cimarrusti di Novara. FdS

Foto tifosi alla rifinitura è della pagina Fb Wolves Campobasso.