Lupi a Matelica per il 2° posto. Boom di biglietti venduti: previsti 300 tifosi

Inutile girarci intorno: vincere a Matelica potrebbe cambiare ancora le carte del campionato. Il Campobasso è partito per la provincia di Macerata con le idee chiare. In primis, tornare alla vittoria dopo aver regalato due punti al Pineto. E poi continuare a inseguire il sogno chiamato serie C che a dodici giornate dalla fine è ancora possibile, pur molto, molto difficile.

C’è da dire che anche la prima della classe avrà il suo bel da fare. Sansovini e compagni, infatti, saranno impegnati sul campo del Pineto, reduce dal pareggio per certi versi insperato conquistato a Selvapiana. Doppia sfida tra prime, dunque, con i Lupi che con un successo aggancerebbero proprio il Matelica. E se dall’Abruzzo giungessero pure notizie buone… Ma meglio pensare a una cosa alla volta.

Il tifo. Beh, domenica scorsa ha fatto vedere di che pasta è fatto. Oltre duemila sugli spalti, incitamento da urlo e ora questa trasferta da organizzare. Non è delle più agevoli, i chilometri da macinare sono tanti, ma la prevendita sta andando alla grande e finora sono stati venduti solo a Campobasso 220 biglietti. Si parla di oltre 300 sostenitori, compresi coloro che arriveranno da Emilia-Romagna, Marche e Lazio. Serviranno tutti per spingere Alessandro e soci a un’altra impresa. Tentarle tutte per non piangersi addosso in seguito, è questo il motto che vige nello spogliatoio campobassano.

Mirko Cudini recupera il terzino di Santa Croce, Antonio Martino, che ha scontato la giornata di squalifica e si ripropone per una maglia da titolare sula fascia destra di difesa. Posizione in cui però resta favorito Fabriani. Nulla o pochissimo cambierà rispetto all’ultima sfida. Candellori, reduce da un piccolo infortunio, pare poter recuperare andando a formare il trio a centrocampo con Bontà e Brenci. Ma occhio a Sanseverino che guadagna punti. Ci si affida al tridente d’attacco Cogliati-Alessandro-Zammarchi per scardinare la migliore difesa (solo 17 reti subite) del girone F. Arbitra il signor Roberto Lovison della sezione di Padova, assistito da Portella di Frattamaggiore e Russo di Torre Annunziata. FdS