L’ecosportello della Rieco cambia sede, ecco i nuovi orari

L’ecosportello Rieco di Termoli cambia sede e orari. La ditta comunica alla cittadinanza che da giovedì 6 febbraio l’Ecosportello dall’attuale sede presso il Municipio (via Martiri delle Foibe) verrà spostato in via Arti e Mestieri, 27, ovvero là dove si trova l’ecocentro comunale.

Gli orari di apertura saranno, dal lunedì al sabato (eccetto i festivi), dalle ore 11.30 alle ore 17.30.

“Si ricorda che presso l’Ecosportello si possono ritirare le buste biodegradabili per il conferimento dell’organico, prenotare il ritiro di ingombranti, Raee e sfalci da giardino, chiedere informazioni sulla raccolta differenziata, esporre dubbi e necessità e ritirare la green card per chi non l’avesse ancora fatto”.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero verde gratuito 800.688.712 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30).