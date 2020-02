Ricevere le notizie più importanti della giornata semplicemente grazie a un’App. Senza doversi registrare, senza dover lasciare il proprio nome o numero. Da qualche giorno è possibile ricevere le notizie di Primonumero.it su Telegram, apprezzata applicazione di messaggistica istantanea.

Telegram è disponibile sull’App Store per chi ha un dispositivo Apple e su Google Play per chi usa un Android. Basta cercare l’applicazione che ha come simbolo un aeroplanino di carta su uno sfondo azzurro e scaricarla sul proprio smartphone. Chi non ce l’ha ancora rimarrà sorpreso da quanti dei suoi contatti ce l’hanno già.

Quindi basta cercare il canale (si chiama proprio così) digitando Primonumero una volta aperta l’App. Apparirà il canale del nostro giornale, al quale si sono già uniti centinaia di contatti. Basta premere ‘Unisciti al Canale’ e si riceveranno le notizie più importanti della giornata. Non serve registrare il proprio numero, non occorre lasciare il proprio nome.

La possibilità vale anche per chi riceve già le notizie su Whatsapp e anzi è consigliato scegliere Telegram, per via della maggiore affidabilità nell’invio e nella ricezione, la maggiore rapidità e l’uso estremamente intuitivo. Per semplificare ancor di più le operazioni, chi vuole può cliccare il link qui sotto e scaricare l’App. Basta poco, vi aspettiamo su Telegram.

