Le minoranze linguistiche in Molise, convegno a Campobasso

‘Le minoranze linguistiche in Molise: i paesi croati’: questo il titolo dell’iniziativa organizzata dalla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali del Molise guidata da Isabella Astorri e in programma lunedì 10 febbraio alle ore 17:30 nella sala convegni dell’hotel San Giorgio di via Insorti d’Ungheria a Campobasso.

Interverranno in qualità di relatori Giovanni Piccoli, storico e linguista, e il direttore degli Archivi di Stato di Campobasso e Isernia, l’etnomusicologo Vincenzo Lombardi.

Al momento di approfondimento storico sarà presente anche un rappresentante dell’Ambasciata croata. Inoltre durante la manifestazione si svolgerà un concerto di brani tradizionali a cura del gruppo Kroa Taratanta.