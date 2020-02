L’attrice Daniela Poggi: “Vi aspetto alla Torre Terzano per Campobasso in love’

Il momento più atteso di Campobasso in Love 2020 è senz’altro il flash mob ‘Il bacio con Fonzo e Delicata’ di venerdì 14 febbraio alle 19 davanti alla Torre Terzano, nel cuore del centro storico. Per quell’occasione, il reading della storia di Fonzo e Delicata sarà affidato alla suggestiva voce dell’attrice Daniela Poggi, testimonial di #CampobassoinLove 2020. Una presenza straordinaria, voluta dagli organizzatori della manifestazione, per far varcare a “Campobasso in Love” i confini della città e del Molise.

Ed ecco il videomessaggio della Poggi: “Cari amici di Campobasso e del Molise, un saluto a tutti voi, sono molto felice di annunciarvi che venerdì 14 febbraio, a San Valentino, sarò a Campobasso per festeggiare insieme a voi ‘Campobasso in love 2020’. Farò da testimonial e narrerò la storia di Delicata e Fonzo, due giovani innamorati, che ricordano molto la storia di Giulietta e Romeo. Vi aspetto il 14 alle 19.00 alla torre. Rievocheremo tutti insieme la loro meravigliosa, straordinaria, purtroppo tragica storia d’amore”.