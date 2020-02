L’Air basket supera l’Aquila ed è quinta. Airino ko a Silvi

Una netta vittoria e una chiara sconfitta nella nona giornata di ritorno della serie C Silver Abruzzo/Molise di pallacanestro per le due formazioni termolesi.

Successo per l’Air basket Termoli che si impone davanti al proprio pubblico al PalaSabetta per 98-60 contro il Nuovo Basket Aquilano. Equilibrio nella prima frazione, poi i termolesi hanno preso il largo gestendo il vantaggio. Miglior marcatore ancora una volta Suriano con 19 punti. Con questo successo la squadra di coach Corbo sale a quota 22 punti in classifica ed è quinta. Di seguito il tabellino del match di ieri:

Air Basket Termoli – Nuovo Basket Aquilano 98-60

Air Basket Termoli: Marinaro 16, Noel 13, Sabetta 5, Talia 2, Ventrone 8, Porfidia 17, Gueye 10, Suriano 19, Severo, Rocco 4, Maida , Ponsanesi 2.

Nuovo Basket Aquilano: Aristotile 1, Oriente 3, Nardecchia M. 1, Santucci 2, Shelton 14, Rizzotto 12, Antonini 7, Tourn 11, Ciuffini 4, Belmaggio 5. All. Zubiran.

Parziali: 22-18, 31-14, 20-15, 25-13

Progressivi: 22-18, 53-32, 73-47, 98-60

Altro ko invece per l’Airino in trasferta a Silvi. I padroni di casa hanno superato i molisani per 94-39. Da segnalare per il quintetto di coach Coppola (foto d’archivio) i 10 punti messi a referto da Inno. L’Airino resta in coda alla classifica con 0 punti.

Silvi Basket – Airino Termoli 94-39

Silvi Basket: Di Giorgio 11, Piscine 12, Ait Fatah 16, Likar, Neri 13, Cancelli 12, Di Blasio 10, Braga te 6, Sulpizii 2, Di Francesco. Allenatore D’Alberto

Airino Basket: Inno 10, Landolfi 9, Lentinio 7, Raffaele 6, Tozzi 4, Grasso S. 3, Morelli, Grasso L., Ciuffreda . Allenatore Coppola

Arbitri: Di Luzi, Di Pietro