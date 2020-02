L’Agrimercato di Campagna Amica amplia gli orari di apertura

L’Agrimercato coperto di Campagna Amica di Piazza Cuoco 1 a Campobasso prolunga l’orario di apertura. Per venire incontro alle esigenze dei consumatori, infatti, da giovedì 13 febbraio e per i giovedì a seguire, l’Agrimercato resterà aperto senza interruzione dalle ore 8.30 fino alle 19.30. Invariato, invece, l’orario del sabato che resterà quello di sempre, ovvero dalle ore 8.30 alle ore 15.00.

La decisione di ampliare l’orario di apertura del giovedì è scaturita dalle numerose richieste dei consumatori che, impossibilitati a recarsi al mercato nel corso della mattinata, chiedevano di poter effettuare i loro acquisti di prodotti a km zero almeno un pomeriggio a settimana.

Dalla riapertura nella nuova sede di Piazza Cuoco, l’Agrimercato di Campagna Amica ha visto un crescendo costante di consumatori che, attratti dalla qualità e tracciabilità dei prodotti, scelgono di affidarsi alle aziende di Campagna Amica viste sempre più come espressione di genuinità e qualità dei prodotti offerti.

Grande successo sta inoltre riscuotendo anche il binomio mercato-area food che consente al consumatore, sia il giovedì che il sabato, di gustare in loco o acquistare con la modalità da asporto le ottime pietanze preparare dalle agrichef, o cuoche contadine che dir si voglia. Piatti tipici della tradizione molisana, arricchiti con un pizzico di innovazione, preparati esclusivamente con quanto si trova sui banchi del mercato.

Dalla riapertura nella nuova sede in piazza Cuoco, l’Agrimercato ha inoltre ampliato la sua gamma di prodotti, reintroducendo in primis il pesce fresco dell’Adriatico disponibile ogni giovedì e sabato grazia alla presenza al mercato della OP “San Basso” di Termoli. Oltre a ciò, all’interno del mercato è possibile trovare una vasta gamma di prodotti tutti a km zero, garantiti dal campo alla tavola: dalla carne fresca ai salumi, formaggi, anche di bufala, olio, miele, vino, confetture, sottolio, conserve e poi pane, pasta, farine e legumi, pasticceria secca e vari prodotti da forno, passando ovviamente per un vastissimo assortimento di ortaggi e frutta di stagione.