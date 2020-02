La Palma d’Oro Marcello Fonte e Chiara Cavalieri di scena al Savoia: irrompe il teatro sociale

Vedere in scena una Palma d’Oro e al tempo stesso immergersi nel teatro vero e sociale. A Campobasso arriva ‘Famiglia’ di Valentina Esposito, spettacolo che colpisce, che parla di affetti, di rancori e di equilibri che regolano la vita.

E uno spettacolo che mette sullo stesso palco non solo il grande Marcello Fonte, il trionfatore di Cannes, appunto Palma d’Oro per Dogman, ma anche un’attrice campobassana ben nota nei teatri italiani, che ora potrà finalmente farsi apprezzare anche dai suoi concittadini. Parliamo di Chiara Cavalieri, per anni sulla scena con Leo Gullotta, ora protagonista di una pièce impegnata, fianco a fianco con un altro ‘big’. Chiara ha voluto fortemente che lo spettacolo toccasse anche il Molise. Sono due gli appuntamenti al ‘Savoia’: stasera alle 21 e domani, domenica 9 febbraio, alle 18.30.

‘Famiglia’ è prodotto dalla compagnia romana Fort Apache Cinema Teatro. Tra gli attori anche un altro campobassano, Giulio Maroncelli, che si è unito al gruppo nelle recenti tappe di Napoli dove lo spettacolo ha ottenuto un grande successo.

Ed eccoci all’aspetto veramente peculiare di una pièce che ha la forza di spaziare tra cinema e teatro. Fra i tredici attori figurano infatti alcuni ex detenuti che hanno affrontato la loro esperienza rieducativa con così tanta determinazione che oggi sono attori veri, fanno tournée e si prendono gli applausi meritati del pubblico. Per questo motivo, lo spettacolo è realizzato con il sostegno della Regione Lazio, in collaborazione con la Direzione di Rebibbia N.C., con il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Roma e con La Sapienza Università di Roma per il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo “Saras”, di cui la regista Valentina Esposito è docente. Un marchio di garanzia il patrocinio del Garante delle Persone sottoposte a Misure Restrittive della Libertà Personale del Lazio, Stefano Anastasia.

Fort Apache Cinema Teatro è insomma qualcosa che va oltre le meraviglie e le emozioni proprie del teatro sociale. E’ un gancio per chi, dopo aver scontato i propri gravi errori, ripesca nell’arte la forza, sociale, per ricominciare. La Compagnia è inserita nei Progetti di Ricerca de La Sapienza – Università di Roma inerenti il Teatro Sociale con particolare riferimento alla ricaduta trattamentale del Teatro dentro e fuori le carceri. E’ attivo un laboratorio integrato tra ex detenuti e studenti nelle Aule del Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo Saras, finalizzato non solo alla formazione teatrale ma anche all’inclusione sociale attraverso la creazione di gruppi misti di lavoro.

Inclusione, teatro e una Palma d’Oro. Tutto al Savoia. Oggi e domani.